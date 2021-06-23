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Украина обвинила РФ в стремлении превратить Черное море в свое озеро

Газета.Ru
36 минут назад
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в стремлении превратить Черное море в свое озеро.
Киев обвинил РФ в желании сделать Черное море своим озером
Фото: ТАССТАСС
Секретарь рассказал, что на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender ему вручили "уникальный подарок".
"Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря", - написал он.
По словам Данилова, эта памятная вещь напоминает, что "Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером".
Ранее стало известно, что Госдеп США выделит $2,5 млн на программу, в рамках которой Управление глобального уголовного правосудия США проведет на Украине серию образовательных программ в сфере международного уголовного права.
В мире,Алексей Данилов,Госдеп США,Россия,Украина,
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