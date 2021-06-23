Бэнкси лишили прав на работы из-за отказа раскрыть свою личность

Британский уличный художник Бэнкси в очередной раз лишился интеллектуальных прав на свои работы. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph со ссылкой на два решения Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

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Как говорится в статье, объектами споров в этот раз стали два монохромных граффити - "В обнимку с бомбой" и "Влюбленная крыса". Таким образом за последние 10 месяцев Бэнкси потерял права интеллектуальной собственности на шесть своих работ, подсчитало издание. Художник уже не может считаться бесспорным владельцем таких работ, как "Смейся сейчас", "Крыса с радаром", "Девочка с зонтиком" и "Метатель цветов". Изображения же можно использовать безвозмездно на территории Европейского союза.

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Два последних дела являются частью продолжительного спора между Бэнкси и компанией по производству открыток Full Colour Black. Представители художника подали в суд, чтобы оспорить право компании на использование изображения граффити.

Европейское патентное ведомство в обоих случаях встало на сторону производителя открыток. Судьи сочли недобросовестными действия Бэнкси по регистрации своих работ в качестве товарных знаков. По их мнению, у художника не было намерений использовать свои произведения с целью продажи.

Эксперты ведомства подчеркнули, что отказ Бэнкси раскрыть свою личность значительно усложнит получение авторских прав на спорные работы, защищающие их на всю жизнь художника и в течение 70 лет после его смерти.