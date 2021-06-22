Пока вы не уснули: В Кремле объяснили принудительную вакцинацию

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Фото: ТАСС ТАСС

Собянин ввел новые ограничения в Москве

С 28 июня кафе и рестораны Москвы смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие им, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действующий три дня. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов», - пояснил градоначальник.

Путин: США организовали вооруженный переворот на Украине

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован США и безвольно поддержан государствами Европы.

Это отметил президент РФ Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", опубликованной во вторник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Санкции против Минска поставят мир под угрозу голода

Обсуждаемые Евросоюзом секторальные санкции против Белоруссии чреваты проблемой с поставками калийных удобрений.

Поскольку Белоруссия является одним из крупнейших мировых экспортёров калия, остановка поставок оттуда вызовет «невосполнимый дефицит» и значительное подорожание удобрений данного вида.

Антипрививочникам напомнили об уголовных наказаниях

Отрицание коронавируса, а также пропаганда отказа от вакцинации против COVID-19 могут попасть под действие статей Уголовного кодекса. Об этом заявил бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов

Что касается так называемых COVID-диссидентов, людей, которые отрицают существование коронавируса и пропагандируют какие-то непонятные истории, переносят сплетни, то у нас сегодня в Уголовном кодексе есть две статьи, — отметил Астахов.

Экс-сотрудник Навального рассказал о западном финансировании оппозиции в России

Иностранные фонды активно обучали и помогали с реализацией проектов оппозиции в России. Об этом рассказал бывший координатор признанного иноагентом и экстремистской организацией проекта ФБК «Росвыборы», экс-член партии «ПАРНАС» Александр Ларенков.

Он отметил, что лично участвовал в «иностранных курсах для оппозиции», которые проходили в формате закрытых мероприятий.

Энергичные меры: Кремль объяснил принудительную вакцинацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что она получает большое число обращений о дискриминации граждан, отказавшихся от противокоронавирусной вакцинации.

Омбудсмен выразила мнение, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой», а механизмы ее реализации порождают «массовый психоз».

Авиабилеты в Грецию резко подешевели

РИА НОВОСТИ

Стоимость авиабилетов из России на курорты Греции резко снизилась. Об этом стало известно экспертам профессионального сообщества «Трэвел Президиум», сообщает TourDom.ru.

Отмечается, что недавно улететь на популярный среди россиян курорт Средиземного моря можно было за 80 тысяч рублей — авиабилеты за такую цену продавались на первые числа июля.

В Киеве сожгли нацистские флаги

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива сжег в Киеве флаги нацистских организаций в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Церемония сожжения прошла во время акции памяти у мемориала жертвам фашизма.

Объявление войны: Минск отреагировал на санкции Запада

Санкции, введенные Западом против официального Минска, граничат с объявлением экономической войны, заявил во вторник МИД Белоруссии.

Согласно обнародованному в понедельник заявлению совета ЕС, Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии: "все будет зависеть от ситуации в стране".

Эксперт предупредила о мошенничестве с чеками из магазинов

Покупка чужих чеков из магазинов приравнивается к мошенничеству. Об рассказала заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.