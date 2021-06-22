Змея попыталась украсть улов рыбака и попала на видео

Змея попыталась украсть добычу у рыбака из американского города Питерсберг, штат Иллинойс. На видео с рептилией обратило внимание издание NDTV.

Дэрон Сирси (Daron Searcy) рыбачил на пруду у друга и опустил в воду корзину с уловом. В этот момент он заметил в воде змею.