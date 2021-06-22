«Попытки предпринимались»: Бородай о несостоявшемся Майдане в России

Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай сделал откровенное заявление о несостоявшемся "майдане" по украинскому сценарию в РФ . Он отметил, что попытки организовать его предпринимались не единожды.

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Гостем нового выпуска программы "Интервью" на "Первом русском" стал глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он дал интервью ведущей Елене Афониной о наиболее актуальных проблемах ДНР и ЛНР, а также прокомментировал ситуацию на Украине и в Белоруссии и высказался об актуальной политической ситуации в России.

В том числе, Бородай ответил на вопрос ведущей о том, не наблюдал ли он признаков того, что РФ может пойти по сценарию, аналогичному украинскому.

«Когда ты смотришь, каким образом идет развитие событий, когда государство, которое из очень крепкого экономически и в военном плане переходит в униженное состояние, и которое продает свой народ Предпосылки таких же сценариев в России вы усматриваете?», - спросила гостя ведущая.

По словам Бородая, такие "ростки" в реальности вероятны.

"Кроме всего, имеется достаточно большая группа людей, которую поддерживают наши противники, стремящиеся инициировать такого рода движения", - отметил политик.

Также он добавил, что соответствующие попытки были постоянно. Но, по его словам, пока они пресекаются достаточно эффективно. И существенная доля жителей России, возможно, и не очень хорошо знакома с историей родной страны или мировой историей, но в общем прививку от революции получила и показательный опыт других государств оказывает какое-то воздействие на умонастроения, сказал Бородай.