Президент ФРГ возложил венок к мемориалу советским воинам

Никто не понес больше жертв во Второй мировой войне, чем Советский Союз, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
, возлагая венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.
Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад, возложив венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков.
«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», – сказал Штайнмайер, передает Deutsche Welle.
Он назвал войну нацистской Германии против СССР «убийственным варварством». «Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира – предостережением», – подчеркнул президент ФРГ.
Памятник советским воинам в Панкове является, наряду с монументом в берлинском Трептов-парке, одним из трех важнейших памятников советским солдатам в столице Германии. В народном парке Шенхольцер-Хайде захоронены останки более чем 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые погибли при взятии Берлина в мае 1945 года. Этот мемориал также напоминает о жертвах среди советских военнопленных.
Ранее президент Владимир Путин
в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память
павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
«Сегодня тяжелая, трагическая дата – 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», – сказал Путин.