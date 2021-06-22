Президент ФРГ возложил венок к мемориалу советским воинам

Никто не понес больше жертв во Второй мировой войне, чем Советский Союз, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер , возлагая венок к мемориалу советским воинам в берлинском районе Панков.

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Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад, возложив венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков.

«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», – сказал Штайнмайер, передает Deutsche Welle.

Он назвал войну нацистской Германии против СССР «убийственным варварством». «Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира – предостережением», – подчеркнул президент ФРГ.

Памятник советским воинам в Панкове является, наряду с монументом в берлинском Трептов-парке, одним из трех важнейших памятников советским солдатам в столице Германии. В народном парке Шенхольцер-Хайде захоронены останки более чем 13 тыс. солдат и офицеров Красной армии, которые погибли при взятии Берлина в мае 1945 года. Этот мемориал также напоминает о жертвах среди советских военнопленных.

Ранее президент Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск нацистской Германии на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.