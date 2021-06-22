В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Проблемы со слухом и тромбозы: раскрыты симптомы штамма COVID "Дельта"

Елена Прошина
19 минут назад
Штамм коронавируса «Дельта» (Delta), который также известен как B. 1.617.2, за последние полгода распространился в более чем 60 странах. Исследования показывают, что «Дельта» на 60% более заразен, чем доминировавший ранее штамм, вариант «Кент» (Kent).
В Британии раскрыли симптомы штамма COVID "Дельта"
Фото: ReutersReuters
К настоящему времени ученым удалось выделить симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии этого штамма в организме. Речь идет о нарушениях слуха, тяжелых расстройствах желудка и тромбозе, приводящем к гангрене, сообщает Express.co.uk.
Также отмечается, что со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта» медики Индии связывают симптомы, которые у пациентов с ковид, как правило, не обнаруживаются.
В Британии предварительные данные говорят о том, что штамм, который сейчас доминирует, приводит к более высоким рискам госпитализации.
«Очевидно, этот штамм действует несколько иначе», — отметил профессор Тим Спектор (Tim Spector).
Ученый провел сравнение распространенных симптомов «Дельты» с признаками обычной «сезонной простуды». Оказалось, что проявления обеих болезней часто совпадают, вследствие чего люди могут абсолютно не обращать на них внимания.
У молодежи, вероятно, присутствуют «менее выраженные симптомы», которые могут «проявляться в виде сильной простуды либо странного недомогания», отметил профессор.
При этом Тим Спектор посоветовал людям, испытывающим недомогание, пройти ПЦР-тест. До получения результатов исследования лучше оставаться дома.
В мире,Тим Спектор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители