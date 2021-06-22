В Британии раскрыли симптомы штамма COVID "Дельта"

Штамм коронавируса «Дельта» (Delta), который также известен как B. 1.617.2, за последние полгода распространился в более чем 60 странах. Исследования показывают, что «Дельта» на 60% более заразен, чем доминировавший ранее штамм, вариант «Кент» (Kent).

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К настоящему времени ученым удалось выделить симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии этого штамма в организме. Речь идет о нарушениях слуха, тяжелых расстройствах желудка и тромбозе, приводящем к гангрене, сообщает Express.co.uk.

Также отмечается, что со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта» медики Индии связывают симптомы, которые у пациентов с ковид, как правило, не обнаруживаются.

В Британии предварительные данные говорят о том, что штамм, который сейчас доминирует, приводит к более высоким рискам госпитализации.

«Очевидно, этот штамм действует несколько иначе», — отметил профессор Тим Спектор (Tim Spector).

Ученый провел сравнение распространенных симптомов «Дельты» с признаками обычной «сезонной простуды». Оказалось, что проявления обеих болезней часто совпадают, вследствие чего люди могут абсолютно не обращать на них внимания.

У молодежи, вероятно, присутствуют «менее выраженные симптомы», которые могут «проявляться в виде сильной простуды либо странного недомогания», отметил профессор.