Прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы

Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико , который был соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших в 2020 году президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям. Если суд признает Бабарико виновным, то отбывать наказание ему придется в колонии усиленного режима.

Бабарико обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Свою вину он не признает.