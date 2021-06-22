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Прокурор запросил 15 лет тюрьмы для бывшего соперника Лукашенко

Lenta.ru
17 минут назад
Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который был соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошедших в 2020 году президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы
Фото: ТАССТАСС
Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям. Если суд признает Бабарико виновным, то отбывать наказание ему придется в колонии усиленного режима.
Бабарико обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Свою вину он не признает.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Бабарико считался главным соперником Лукашенко. Он собрал более 400 тысяч подписей, однако в середине июня был арестован. Экс-банкира обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Он не признает вину.
В мире,Виктор Бабарико,Александр Лукашенко,Беларусь,
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