Прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы

Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико
, который был соперником президента Белоруссии Александра Лукашенко
на прошедших в 2020 году президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям. Если суд признает Бабарико виновным, то отбывать наказание ему придется в колонии усиленного режима.
Бабарико обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Свою вину он не признает.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. Бабарико считался главным соперником Лукашенко. Он собрал более 400 тысяч подписей, однако в середине июня был арестован. Экс-банкира обвиняют в выводе за рубеж сотен миллионов долларов. Он не признает вину.