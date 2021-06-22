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Помощник Байдена рассказал о возможной "мировой изоляции" Китая

Газета.Ru
1 час назад
Пекин столкнется с "изоляцией в международном сообществе", если он откажется от сотрудничества с исследователями происхождения коронавируса. Об этом в воскресенье, 20 июня, рассказал помощник американского президента Джейк Салливан, передает газета "Известия".
США пригрозили Китаю "мировой изоляцией"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Салливан высоко оценил деятельность главы американского правительства Джо Байдена, в частности его инициативу, направленную коллегам по G7, — оказать давление на Китай, чтобы он дал разрешение на исследование вируса.
"Именно эта дипломатическая подготовительная работа — сплочение народов мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они способствуют развитию исследовательских мероприятий, направленных на определение происхождения коронавируса, либо столкнутся с изоляцией в международном сообществе", — рассказал помощник президента в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что Соединенные Штаты не будут полагаться исключительно на Китай.
По словам Салливана, Байден "сплотил демократический мир, и впервые, с момента распространения коронавируса, объединение стало единым голосом по этому вопросу". Он добавил, что за хозяином Белого дома остается "право продолжать оказывать давление на всех фронтах, пока мы не выясним, откуда появился этот вирус".
В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Fox News,газета "Известия",Китай,
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