США пригрозили Китаю "мировой изоляцией"

По словам Салливана, Байден "сплотил демократический мир, и впервые, с момента распространения коронавируса, объединение стало единым голосом по этому вопросу". Он добавил, что за хозяином Белого дома остается "право продолжать оказывать давление на всех фронтах, пока мы не выясним, откуда появился этот вирус".