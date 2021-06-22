США пригрозили Китаю "мировой изоляцией"

Салливан высоко оценил деятельность главы американского правительства Джо Байдена
, в частности его инициативу, направленную коллегам по G7, — оказать давление на Китай
, чтобы он дал разрешение на исследование вируса.
По словам Салливана, Байден "сплотил демократический мир, и впервые, с момента распространения коронавируса, объединение стало единым голосом по этому вопросу". Он добавил, что за хозяином Белого дома остается "право продолжать оказывать давление на всех фронтах, пока мы не выясним, откуда появился этот вирус".