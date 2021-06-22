В Киргизию доставили новую партию "Спутник V"

Долгожданная партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Киргизию . 80 тысяч доз препарата, необходимого для продолжения прививочной кампании, доставили в Бишкек самолетом.

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По словам главы министерства здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева, часть партии "Спутник V" поставлена из России в виде гуманитарной помощи. Остальное приобретено республикой на средства, выделенные из бюджета.

Новая партия вакцины позволит продолжить кампанию по вакцинации, начатую в Киргизии несколько недель назад, но приостановленную в связи с тем, что препараты, ранее поставленные в страну, закончились.

Республиканский оперативный штаб рекомендует ограничить поездки в города Бишкек и Ош, Чуйскую и Ошскую области, где фиксируется значительный рост заболеваемости. В правительстве связывают это с распространением новых штаммов - британского, южноафриканского и индийского. Однако объявлять локдаун на местах, как в прошлом году, власти пока не намерены.