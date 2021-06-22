Рост числа заболевших COVID стал самым низким за 90 дней в Индии

Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 42 640 и составило 29 977 861. Как сообщило во вторник на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за 24 часа на 1 167 и достигло 389 302.

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Суточный рост числа заразившихся стал самым низким за более чем 90 дней - с 23 марта, когда было объявлено о 40 715 новых случаях заражения коронавирусом. При том, что с 5 апреля по 8 июня суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс., в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был отмечен 7 мая и составлял 414 188.

При этом рекордно низкое число новых случаев заражения было зарегистрировано днем ранее, когда в Индии сделали прививку 8,616 млн человек за одни сутки - это мировой суточный рекорд вакцинации. Общее число сделанных прививок в Индии достигло 288 766 201. Это произошло после того, как власти страны решили с 21 июня начать предоставлять бесплатную вакцину против COVID-19 всем людям в возрасте 18 лет и старше.