Президент Филиппин пригрозил противникам вакцинации

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил людей, которые отказываются делать прививки от коронавируса, что они могут быть задержаны. С таким заявлением филиппинский лидер выступил во время еженедельного брифинга.

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"Не поймите меня неправильно, [но] в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение, - приводит во вторник его слова издание Inquirer. - Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину". "Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение", - добавил Дутерте.

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"Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин, - продолжил он. - Езжайте в Индию или куда-нибудь - в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку".

Президент также пригрозил обратиться в министерство внутренних дел и местного самоуправления за составлением списков людей, которые отказываются от вакцинации.

Дутерте сказал, что считает "глупыми людей, которые не желают делать прививки".

"Они на самом деле носители, они могут путешествовать из одного места в другое, переносить вирус и заражать других. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю [вам] вакцину для свиней - ивермектин. Это действительно убьет [вирус], включая вас", - подытожил он.

Президент Филиппин ранее заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, которые участвуют в массовых мероприятиях. В начале июня он заявил о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к смертельным исходам.

Власти республики делают ставку на достижение коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, чтобы перезапустить экономику и восстановить нормальную жизнь в стране, однако не все филиппинцы доверяют прививкам.

В ноябре 2020 года опрос одного из местных научно-исследовательских институтов показал, что лишь 66% готовы вакцинироваться от коронавируса, в ходе недавнего исследования этот показатель снизился до 32%.