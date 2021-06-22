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«Прогрессивный флаг»: госдеп США украсят символом ЛГБТ

News.ru
23 минуты назад
На текущей неделе в госдепе США впервые поднимут радужный флаг ЛГБТ-сообщества. об этом на своём выступлении в Вашингтоне сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.
«Прогрессивный флаг»: госдеп США украсят символом ЛГБТ
Фото: pixabay.compixabay.com
По данным Блинкена, флаг будет вывешен с 26 по 28 июня.
Прогрессивный флаг будет развеваться в госдепартаменте, — отметил он.
Блинкен напомнил, что 26 июня в США отмечается легализация однополых браков, а 28 июня годовщина беспорядков в гей-клубе Нью-Йорка, произошедших в 1969 году. Последнюю дату отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.
Госсекретарь не уточнил, вывесят ли радужный флаг снаружи или внутри здания.
Помимо цветов радуги, «прогрессивный флаг» включает в себя чёрную и коричневую полосы, размещённые там в знак солидарности с афроамериканцами, а также жёлтый треугольник и фиолетовый круг — символы трансгендеров и интерсексуалов.
Ранее сообщалось, что водитель пикапа наехал на зрителей гей-парада в городе Форд-Лодертейл в американском штате Флорида. В результате столкновения погиб один человек, ещё один пострадал.
В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,РИА Новости,
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