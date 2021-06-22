«Прогрессивный флаг»: госдеп США украсят символом ЛГБТ

На текущей неделе в госдепе США впервые поднимут радужный флаг ЛГБТ-сообщества. об этом на своём выступлении в Вашингтоне сообщил госсекретарь Энтони Блинкен , его слова приводит РИА Новости.

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По данным Блинкена, флаг будет вывешен с 26 по 28 июня.

Прогрессивный флаг будет развеваться в госдепартаменте, — отметил он.

Блинкен напомнил, что 26 июня в США отмечается легализация однополых браков, а 28 июня годовщина беспорядков в гей-клубе Нью-Йорка, произошедших в 1969 году. Последнюю дату отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.

Госсекретарь не уточнил, вывесят ли радужный флаг снаружи или внутри здания.

Помимо цветов радуги, «прогрессивный флаг» включает в себя чёрную и коричневую полосы, размещённые там в знак солидарности с афроамериканцами, а также жёлтый треугольник и фиолетовый круг — символы трансгендеров и интерсексуалов.