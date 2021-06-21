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Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах в США

ТАССиещё 3
46 минут назад
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признавал своего поражения на выборах.
Трамп вновь отказался признать поражение на выборах
Фото: ReutersReuters
"Нет, я никогда не признавал поражения. Сейчас много вещей происходит, но я никогда не признавал поражения", - сказал он, выступая в понедельник в эфире кабельного американского телеканала America's Voice, придерживающегося консервативных взглядов в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп отметил, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов.
Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов, однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.
В мире,Дональд Трамп,Соединенные Штаты,
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