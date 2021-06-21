Трамп вновь отказался признать поражение на выборах

Трамп отметил, что его сторонники продолжают проверку результатов подсчета в Аризоне и Джорджии, и выразил уверенность, что будет обнаружено еще множество неучтенных голосов.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов, однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.