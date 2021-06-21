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Посол США в России вернётся в Москву на текущей неделе

RT на русскомиещё 3
19 минут назад
Посол США в России Джон Салливан вернётся в Москву на этой неделе, сообщает официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Посол США в России вернётся в Москву
Фото: ReutersReuters
«Салливан вернётся в Москву на этой неделе» — передаёт ТАСС заявление Прайса.
Он также добавил, что в Соединённых Штатах приветствуют возвращение в США российского посла Анатолия Антонова, который накануне прибыл в Вашингтон.
16 июня российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в ходе переговоров в Женеве договорились о возвращении американского и российского послов в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.
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