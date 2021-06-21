США помогут Украине судиться с Россией

Программа действует для двух стран: Украины и Южного Судана. В каждом из направлений победитель получит деньги, чтобы способствовать задачам J/GCJ — «развивать потенциал (...) международного права, прав человека, уголовного и гуманитарного права, а также учебных программ по расследованию и судебному преследованию серьезных международных преступлений».

Там же говорится, что по вине России на Украине идет донбасский конфликт, который унес жизни более 13 тысяч человек, к тому же российское государство «незаконно оккупирует» Крым. C российской стороны, как указывается в заявке, идут постоянные нарушения перемирия, а также нарушения прав человека, включая незаконные расправы, пытки и похищения. В том числе с целью изменения этой ситуации и планируется выдать грант.