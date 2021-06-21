«Лукашенко голодать не будет»: как Белоруссия встретила новые санкции ЕС

Евросоюз 21 июня ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии , новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц. В список попали одни из крупнейших компаний страны — МАЗ и БелАЗ, пишут СМИ. При этом в белорусской оппозиции «Газете.Ru» заявили, что, с их точки зрения, жители республики поддерживают рестрикции против «режима Александра Лукашенко ». Однако белорусские депутаты расценили новые меры ЕС как давление именно на граждан страны.

"Как человек, который попал в этот санкционный список, я хочу сказать, что [в решении ввести очередной санкционный пакет] никакой свободы и демократии нет. Идет давление на страну, в санкционные списки включают людей, имеющих свою политическую точку зрения - как меня или других депутатов, так и тележурналистов. То есть вводят санкции за то, что точка зрения человека не совпадает с точкой зрения официального Брюсселя", - заявил "Газете.Ru" председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

О введении новых ограничений в понедельник, 21 июня, заявил глава Евросовета Шарль Мишель . По его словам, эти меры являются новым сильным сигналом поддержки белорусского народа - Евросоюз требует освободить всех политзаключенных, прекратить дальнейшие репрессии и начать всеобъемлющий национальный диалог.

"Я возглавляю самую крупную партию в стране, вводя против меня санкции, они фактически хотят заставить партию поменять свою точку зрения, но этого не будет, - говорит Гайдукевич. - Что касается экономических санкций, они говорили, что ограничительные меры не будут введены в отношении народа, но все делается для того, чтобы сделать экономическую ситуацию в стране хуже, спровоцировать какие-то всплески и поменять геополитический курс Беларуси - сломать страну".

По его мнению, четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии является частью гибридной войны в отношении Минска Москвы , потому что "бьют по Беларуси, а целятся в Россию ". Он также добавил, что новые ограничительные меры ничего не изменят внутри Белоруссии.

"Никто власть не поломает, и никакого досрочного голосования не будет. Предварительно выборы - местные и парламентские - состоятся в 2023 году, в единый день голосования. Никаких шансов санкциями сломать страну нет, это только усилит наш суверенитет и интеграцию Беларуси с Россией. Санкции бьют всегда обоюдно, естественно, они ударят и по европейскому бизнесу, и по тем компаниям, которые работают с Беларусью", - подчеркнул депутат.

С этим согласен и заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии по международным делам Тенгиз Думбадзе. По его словам, страна сможет преодолеть трудности, а также может ввести контрсанкции в отношении Евросоюза.

"По статистике мы у Европы покупаем больше, чем они у нас. Так давайте мы откажемся от их продукции. И вот когда это коснется кошелька их производителей, и когда [европейские компании] прочувствуют всю сущность такого глупого в XXI веке фактора, как санкции, и когда это коснется их экономики, тогда они уже будут не к нам предъявлять какие-то претензии, а идти в Евросоюз к своим политическим боссам и говорить с ними на их уровне", - сказал депутат "Газете.Ru".

С точки зрения Думбадзе, этим санкциям на ура радуются только политические оппоненты власти, которые сами "ходят по высоким кабинетам в Европе и США, и чуть ли не на коленях выпрашивают и умоляют ввести санкции".

"Думаю, рано или поздно простой народ сам почувствует и поймет, кто на чьей стороне, то есть кто действительно думает о своей родине и людях. Ведь эти санкции не коснутся политического руководства Беларуси, [президент страны Александр] Лукашенко не останется без электроэнергии, не будет голодать, ему не перекроют кран с водой. Это все переляжет на плечи простого народа и вот пусть люди думают, кто ваш, а кто не ваш", - резюмировал депутат.

"Проблема Лукашенко"

В штабе одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской придерживаются иной точки зрения. По мнению ее пресс-секретаря Анны Карсулиной, санкции против Белоруссии вводятся лишь из-за Александра Лукашенко, который, с ее слов, пытается удержать власть силой.

"Он перешел "красную линию" - чудовищные репрессии против белорусов вышли за границы страны, режим совершил захват самолета с гражданами ЕС и других стран на борту (имеется в виду посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 года. - "Газета.Ru"). Режим Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Мы видим, что ЕС объединился в реальных действиях, направленных на восстановление законности в Беларуси и на уважение воли белорусского народа", - заявила Красулина "Газете.Ru".

Четвертый пакет санкций Евросоюза начали разрабатывать еще в начале 2021 года, но работа по ограничительным мерам перешла в практическую плоскость именно после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича

По версии Красулиной, белорусский народ поддерживает санкции против "режима Лукашенко", так как "по народному опросу от декабря прошлого года, подобные меры поддержали 88% респондентов". Однако представители оппозиции будут удовлетворены только, когда "репрессии будут остановлены, все заключенные по политическим мотивам будут освобождены и в стране будут проведены честные выборы без Лукашенко".

"Единая позиция и решительные действия ЕС, которые они демонстрируют введением этих санкций, обязательно приведут к цели: Лукашенко уйдет под давлением собственных "кошельков" и раскола в его окружении (именно к этому приведут санкции), в Беларусь вернется закон, белорусы проведут новые выборы и начнут строить такую Беларусь, в которой они хотят жить", - подчеркнула Красулина.

Жесткие меры?

Новые санкции ЕС направлены против 86 физических и юридических лиц. В частности, в списке оказался сын президента страны и спортивный функционер Дмитрий Лукашенко, российский бизнесмен Михаил Гуцериев , гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены - всего 78 человек.

Также санкции коснутся восьми белорусских компаний. Как пишут местные СМИ, в список попали такие крупные предприятия как МАЗ и БелАЗ.

Впрочем, эти ограничения - лишь первый этап: в рамках саммита ЕС 24-25 июня ожидается утверждения также секторальных санкций против Белоруссии.

Эти меры, предположительно, затронут экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор государства.

Впрочем, оценить, насколько готовящиеся ограничения будут масштабными, на данном этапе сложно.

"Инсайдерские сообщения говорят, что это нанесет очень существенный удар по экономике страны и фактически может парализовать весь экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений на Запад. Кроме того, не исключено, что будет перекрыт транзит различных продуктов, которые производит Беларусь, через территорию ЕС", - сказал "Газете.Ru" белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По оценкам специалиста, в случае жестких экономических мер Беларусь может потерять 20-30% своего экспорта. Это довольно болезненно, и отразится на благосостоянии населения страны, однако сиюминутного эффекта, уверен Болкунец, не будет.