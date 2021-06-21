«Лукашенко голодать не будет»: как Белоруссия встретила новые санкции ЕС

Евросоюз
21 июня ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии
, новые ограничительные меры затронули 86 физических и юридических лиц. В список попали одни из крупнейших компаний страны — МАЗ и БелАЗ, пишут СМИ. При этом в белорусской оппозиции «Газете.Ru» заявили, что, с их точки зрения, жители республики поддерживают рестрикции против «режима Александра Лукашенко
». Однако белорусские депутаты расценили новые меры ЕС как давление именно на граждан страны.
"Как человек, который попал в этот санкционный список, я хочу сказать, что [в решении ввести очередной санкционный пакет] никакой свободы и демократии нет. Идет давление на страну, в санкционные списки включают людей, имеющих свою политическую точку зрения - как меня или других депутатов, так и тележурналистов. То есть вводят санкции за то, что точка зрения человека не совпадает с точкой зрения официального Брюсселя", - заявил "Газете.Ru" председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич.
О введении новых ограничений в понедельник, 21 июня, заявил глава Евросовета Шарль Мишель
. По его словам, эти меры являются новым сильным сигналом поддержки белорусского народа - Евросоюз требует освободить всех политзаключенных, прекратить дальнейшие репрессии и начать всеобъемлющий национальный диалог.
"Я возглавляю самую крупную партию в стране, вводя против меня санкции, они фактически хотят заставить партию поменять свою точку зрения, но этого не будет, - говорит Гайдукевич. - Что касается экономических санкций, они говорили, что ограничительные меры не будут введены в отношении народа, но все делается для того, чтобы сделать экономическую ситуацию в стране хуже, спровоцировать какие-то всплески и поменять геополитический курс Беларуси - сломать страну".
По его мнению, четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии является частью гибридной войны в отношении Минска
и Москвы
, потому что "бьют по Беларуси, а целятся в Россию
". Он также добавил, что новые ограничительные меры ничего не изменят внутри Белоруссии.
"Никто власть не поломает, и никакого досрочного голосования не будет. Предварительно выборы - местные и парламентские - состоятся в 2023 году, в единый день голосования. Никаких шансов санкциями сломать страну нет, это только усилит наш суверенитет и интеграцию Беларуси с Россией. Санкции бьют всегда обоюдно, естественно, они ударят и по европейскому бизнесу, и по тем компаниям, которые работают с Беларусью", - подчеркнул депутат.
С этим согласен и заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии по международным делам Тенгиз Думбадзе. По его словам, страна сможет преодолеть трудности, а также может ввести контрсанкции в отношении Евросоюза.
"По статистике мы у Европы покупаем больше, чем они у нас. Так давайте мы откажемся от их продукции. И вот когда это коснется кошелька их производителей, и когда [европейские компании] прочувствуют всю сущность такого глупого в XXI веке фактора, как санкции, и когда это коснется их экономики, тогда они уже будут не к нам предъявлять какие-то претензии, а идти в Евросоюз к своим политическим боссам и говорить с ними на их уровне", - сказал депутат "Газете.Ru".
С точки зрения Думбадзе, этим санкциям на ура радуются только политические оппоненты власти, которые сами "ходят по высоким кабинетам в Европе и США, и чуть ли не на коленях выпрашивают и умоляют ввести санкции".
"Думаю, рано или поздно простой народ сам почувствует и поймет, кто на чьей стороне, то есть кто действительно думает о своей родине и людях. Ведь эти санкции не коснутся политического руководства Беларуси, [президент страны Александр] Лукашенко не останется без электроэнергии, не будет голодать, ему не перекроют кран с водой. Это все переляжет на плечи простого народа и вот пусть люди думают, кто ваш, а кто не ваш", - резюмировал депутат.
"Проблема Лукашенко"
В штабе одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской
придерживаются иной точки зрения. По мнению ее пресс-секретаря Анны Карсулиной, санкции против Белоруссии вводятся лишь из-за Александра Лукашенко, который, с ее слов, пытается удержать власть силой.
"Он перешел "красную линию" - чудовищные репрессии против белорусов вышли за границы страны, режим совершил захват самолета с гражданами ЕС и других стран на борту (имеется в виду посадка самолета Ryanair 23 мая 2021 года. - "Газета.Ru"). Режим Лукашенко стал угрозой не только для своих граждан, но и для международной безопасности. Мы видим, что ЕС объединился в реальных действиях, направленных на восстановление законности в Беларуси и на уважение воли белорусского народа", - заявила Красулина "Газете.Ru".
Четвертый пакет санкций Евросоюза начали разрабатывать еще в начале 2021 года, но работа по ограничительным мерам перешла в практическую плоскость именно после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича
.
По версии Красулиной, белорусский народ поддерживает санкции против "режима Лукашенко", так как "по народному опросу от декабря прошлого года, подобные меры поддержали 88% респондентов". Однако представители оппозиции будут удовлетворены только, когда "репрессии будут остановлены, все заключенные по политическим мотивам будут освобождены и в стране будут проведены честные выборы без Лукашенко".
"Единая позиция и решительные действия ЕС, которые они демонстрируют введением этих санкций, обязательно приведут к цели: Лукашенко уйдет под давлением собственных "кошельков" и раскола в его окружении (именно к этому приведут санкции), в Беларусь вернется закон, белорусы проведут новые выборы и начнут строить такую Беларусь, в которой они хотят жить", - подчеркнула Красулина.
Жесткие меры?
Новые санкции ЕС направлены против 86 физических и юридических лиц. В частности, в списке оказался сын президента страны и спортивный функционер Дмитрий Лукашенко, российский бизнесмен Михаил Гуцериев
, гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета
Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены - всего 78 человек.
Также санкции коснутся восьми белорусских компаний. Как пишут местные СМИ, в список попали такие крупные предприятия как МАЗ и БелАЗ.
Впрочем, эти ограничения - лишь первый этап: в рамках саммита ЕС 24-25 июня ожидается утверждения также секторальных санкций против Белоруссии.
Эти меры, предположительно, затронут экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор государства.
Впрочем, оценить, насколько готовящиеся ограничения будут масштабными, на данном этапе сложно.
"Инсайдерские сообщения говорят, что это нанесет очень существенный удар по экономике страны и фактически может парализовать весь экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений на Запад. Кроме того, не исключено, что будет перекрыт транзит различных продуктов, которые производит Беларусь, через территорию ЕС", - сказал "Газете.Ru" белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
По оценкам специалиста, в случае жестких экономических мер Беларусь может потерять 20-30% своего экспорта. Это довольно болезненно, и отразится на благосостоянии населения страны, однако сиюминутного эффекта, уверен Болкунец, не будет.
"Вероятно, Лукашенко не ожидал, что так случится, и этот инцидент с Ryanair станет самой дорогой посадкой самолета в истории авиации. Белорусская экономика может потерять несколько миллиардов долларов. Самолет, конечно, стал таким главным триггером, почему Европа пошла на решительные меры", - резюмировал Болкунец.