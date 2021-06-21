Похожа на индийский штамм: в Казахстане выявили новую мутацию COVID

Казахстане выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу межведомственной комиссии Минздрава страны по борьбе с распространением инфекции.

В пресс-службе рассказали, что в Казахстане резко возрос уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с всплеском заболеваемости Минздрав решил провести ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших.

«По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта"-штамма (индийского штамма)», - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что окончательные выводы о наличии мутации и ее принадлежности к «дельта»-штамму можно будет сделать после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, из них 215 человек – в городе Нур-Султан, 115 человек – в Алматы.

В настоящее время от коронавирусной инфекции в Казахстане лечатся 21 569 человек. 6 358 пациентов находятся в стационаре, из них 458 - в тяжелом состоянии.