Похожа на индийский штамм: в Казахстане выявили новую мутацию COVID

В Казахстане
выявили мутацию коронавируса, схожую с индийским штаммом, сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу межведомственной комиссии Минздрава
страны по борьбе с распространением инфекции.
В пресс-службе рассказали, что в Казахстане резко возрос уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с всплеском заболеваемости Минздрав решил провести ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших.
«По итогам скрининга выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта"-штамма (индийского штамма)», - говорится в сообщении.
В комиссии отметили, что окончательные выводы о наличии мутации и ее принадлежности к «дельта»-штамму можно будет сделать после завершения полногеномного секвенирования ДНК-образцов.
За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, из них 215 человек – в городе Нур-Султан, 115 человек – в Алматы.
В настоящее время от коронавирусной инфекции в Казахстане лечатся 21 569 человек. 6 358 пациентов находятся в стационаре, из них 458 - в тяжелом состоянии.
Казахстан входит в число стран, имеющих собственную вакцину от коронавируса. Вакцину QazVac разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки
Казахстана. На данный момент она проходит третью фазу клинических испытаний, завершение которой планируется к началу июля. Вакцинация данным препаратом в республике началась с 26 апреля.