Пока вы не уснули: в Крым перебросили 20 тысяч военных

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Шойгу перебросил в Крым свыше 20 тысяч военных

Кремль объяснил отсутствие Медведева в пятерке ЕР

Путин: самый жесткий удар коронавируса удалось отбить

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", — сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.

Набиуллина спрогнозировала снижение цен

ЦБ считает опасным фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина . Такие действия могут привести к дефициту и появлению черного рынка, добавила она.

Суд оставил эстонский город без российской школы

Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. Об этом в понедельник сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков

Вассерман пойдет в Госдуму как самовыдвиженец

"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", - сказал Вассерман.

Песков: Ревакцинания неизбежна

«Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков.

У Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с актером Михаилом Ефремовым , рассказал о состоянии и досуге артиста. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.

Китай нашел крупнейший запас нефти

Китайский нефтегигант CNPC нашел запас сланцевой нефти. Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году.

ЕС ввел санкции против 78 белорусских физлиц