Пока вы не уснули: в Крым перебросили 20 тысяч военных

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Шойгу перебросил в Крым свыше 20 тысяч военных
Министр обороны России Сергей Шойгу
распорядился нарастить военную группировку в Крыму
для ликвидации последствий наводнения. Отмечается, что соответствующий приказ Шойгу отдал во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина
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Кремль объяснил отсутствие Медведева в пятерке ЕР
Путин: самый жесткий удар коронавируса удалось отбить
"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", — сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.
Набиуллина спрогнозировала снижение цен
ЦБ
считает опасным фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина
. Такие действия могут привести к дефициту и появлению черного рынка, добавила она.
Суд оставил эстонский город без российской школы
Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. Об этом в понедельник сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков
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Вассерман пойдет в Госдуму как самовыдвиженец
"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", - сказал Вассерман.
Песков: Ревакцинания неизбежна
«Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков.
У Ефремова в колонии ухудшилось здоровье
Бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с актером Михаилом Ефремовым
, рассказал о состоянии и досуге артиста. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.
Китай нашел крупнейший запас нефти
Китайский нефтегигант CNPC нашел запас сланцевой нефти. Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году.
ЕС ввел санкции против 78 белорусских физлиц
Европейский союз
объявил о вводе в действие четвертого пакета индивидуальных санкций против Белоруссии, следует из официального заявления объединения. В список добавлены 78 физических лиц и 8 организаций.