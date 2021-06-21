В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока вы не уснули: в Крым перебросили 20 тысяч военных

Елена Прошина
57 минут назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Шойгу перебросил в Крым свыше 20 тысяч военных

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился нарастить военную группировку в Крыму для ликвидации последствий наводнения. Отмечается, что соответствующий приказ Шойгу отдал во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Кремль объяснил отсутствие Медведева в пятерке ЕР

«Единая Россия» в субботу утвердила список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ. Отсутствие зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в пятерке избирательного списка "Единой России" не означает низкую оценку работы, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: самый жесткий удар коронавируса удалось отбить

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", — сказал президент на встрече депутатами Государственной думы седьмого созыва.

Набиуллина спрогнозировала снижение цен

ЦБ считает опасным фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Такие действия могут привести к дефициту и появлению черного рынка, добавила она.

Суд оставил эстонский город без российской школы

Государственный суд Эстонии отклонил жалобу на закрытие единственной русской школы в эстонском городе Кейла. Об этом в понедельник сообщил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии" Мстислав Русаков.

Вассерман пойдет в Госдуму как самовыдвиженец

"На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем", - сказал Вассерман.

Песков: Ревакцинания неизбежна

«Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал Песков.

У Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Бывший заключенный, сидевший в одной колонии под Белгородом с актером Михаилом Ефремовым, рассказал о состоянии и досуге артиста. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», — отметил бывший заключенный.

Китай нашел крупнейший запас нефти

Китайский нефтегигант CNPC нашел запас сланцевой нефти. Его объем составляет миллиард тонн. Новые нефтеносные поля разведаны на месторождении Ордос в провинции Ганьсу. Там приступили к разведке и добыче сырья еще в 2019 году.

ЕС ввел санкции против 78 белорусских физлиц

Европейский союз объявил о вводе в действие четвертого пакета индивидуальных санкций против Белоруссии, следует из официального заявления объединения. В список добавлены 78 физических лиц и 8 организаций.
В мире,Мстислав Русаков,Михаил Ефремов,Эльвира Набиуллина,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Центральный банк России,Госдума,Совет безопасности РФ,ЕС,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители