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Германия объяснила цель санкций против Белоруссии

Lenta.ru
17 минут назад
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался о цели новых санкций Евросоюза против Белоруссии. Его заявление опубликовано на станице немецкого Министерства иностранных дел в Twitter.
Дипломат объяснил, что целью новых ограничений станут важные для белорусской власти сектора экономики. «Мы хотим внести свой вклад в лишение режима Лукашенко источников финансирования», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Евросоюз ввел в действие новый, четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии. «Это решение было принято в свете усугубления нарушений человеческих прав в Белоруссии и жестокого подавления гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в пресс-релизе.
18 июня сообщалось, что объединение одобрило санкции против крупнейших белорусских предприятий. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планирует ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.
Отмечается, что санкции связаны с посадкой в Минске самолета компании Ryanair, после которой белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.
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