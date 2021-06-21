На студентку объявили «сафари» из-за жалобы на украинский язык

Харьковской студентке, раскритиковавшей требование писать курсовую на украинском языке, начали поступать угрозы. Как сообщает
«Страна», девушка учится и одновременно работает в Центре экстренной медицинской помощи, теперь ее планируют уволить, несмотря на беременность.
Видео, ставшее резонансным, студентка по имени Маргарита опубликовала в Instagram, но позже удалила.
«Пишу курсовую работу на *** украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть - она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит - я не могу писать свою научную работу, в которой мои заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу, почему я не могу писать ее на русском языке. < > Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», - сказала автор ролика.
Из-за этих слов студентку потребовали привлечь к ответственности, ей начали поступать угрозы в соцсетях. По данным «Страны», неизвестные угрожают облить ее кислотой, унизить на камеру и намекают на «начавшееся сафари».
В распоряжении издания оказалась запись беседы Маргариты с директором центра, в котором она работает. Он заявил, что девушке не стоило поступать в вуз и устраиваться в организацию, где требуют украинский язык. Маргарита в разговоре с ним подчеркнула, что любит Украину и украинский язык, а ее слова касались исключительно требований к курсовой. Также она рассказала, что беременна, до декрета ей осталось всего два месяца.
«Он сказал: «Пиши заявление по-хорошему, иначе потом мы тебя уволим по статье». Я без понятия, по какой статье он меня хочет уволить, но он говорит, что я враг украинского народа», - заключила она.