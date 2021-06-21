На студентку объявили «сафари» из-за жалобы на украинский язык

Из-за этих слов студентку потребовали привлечь к ответственности, ей начали поступать угрозы в соцсетях. По данным «Страны», неизвестные угрожают облить ее кислотой, унизить на камеру и намекают на «начавшееся сафари».

В распоряжении издания оказалась запись беседы Маргариты с директором центра, в котором она работает. Он заявил, что девушке не стоило поступать в вуз и устраиваться в организацию, где требуют украинский язык. Маргарита в разговоре с ним подчеркнула, что любит Украину и украинский язык, а ее слова касались исключительно требований к курсовой. Также она рассказала, что беременна, до декрета ей осталось всего два месяца.