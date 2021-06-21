На Украине Pfizer назвали «вакциной для элит»

На Украине
государственных служащих центральных и региональных органов власти прививают дефицитной вакциной Pfizer, которая в обществе стала называться «вакциной для элит». Об этом пишет Telegram
-канал издания «Страна.ua»
18 июня вакцинацию провели в Киевском областном совете. Первую дозу вакцины немецко-американского производства получили 150 человек, среди них глава областного совета Наталья Гунько, а также депутаты и сотрудники исполнительного аппарата совета.
Ранее депутатов Верховной Рады
и государственных служащих разных уровней начали вакцинировать против COVID-19 препаратом компании Pfizer-BioNTech.
Отмечается, что представители власти были внесены в перечень приоритетных групп вакцинации только после завоза препарата на территорию Украины. Обычным украинским гражданам для вакцинации от коронавируса доступна только вакцина китайского производства Coronavac.
10 июня стало известно
, что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer
, и передадут их почти 100 странам. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.
В начале мая в Дорожную карту по проведению массовой вакцинации на Украине внесли изменения и добавили государственных служащих на третий этап вакцинации — «как структуры, выполняющие функции государства, регионального и местного управления».