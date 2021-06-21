На Украине Pfizer назвали «вакциной для элит»

На Украине государственных служащих центральных и региональных органов власти прививают дефицитной вакциной Pfizer, которая в обществе стала называться «вакциной для элит». Об этом пишет Telegram -канал издания «Страна.ua»

Фото: Reuters Reuters

18 июня вакцинацию провели в Киевском областном совете. Первую дозу вакцины немецко-американского производства получили 150 человек, среди них глава областного совета Наталья Гунько, а также депутаты и сотрудники исполнительного аппарата совета.

Ранее депутатов Верховной Рады и государственных служащих разных уровней начали вакцинировать против COVID-19 препаратом компании Pfizer-BioNTech.

Отмечается, что представители власти были внесены в перечень приоритетных групп вакцинации только после завоза препарата на территорию Украины. Обычным украинским гражданам для вакцинации от коронавируса доступна только вакцина китайского производства Coronavac.

10 июня стало известно , что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer , и передадут их почти 100 странам. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.