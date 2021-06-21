Норвежцы обвинили СССР в угрозе экологической катастрофы

Нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии
напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, сообщает портал nrk.no.
По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши. По его предположению, такое большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек, передает РИА «Новости»
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Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.
Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.
В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.