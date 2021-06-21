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Схожую с индийским штаммом мутацию коронавируса выявили в Казахстане

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В Казахстане выявили новую мутацию коронавируса, которая оказалась схожа с индийским штаммом, сообщает Tengrinews со ссылкой на местный минздрав.
Похожий на индийский коронавирус нашли в Казахстане
Фото: John Minchillo / APJohn Minchillo / AP
Мутацию выявили после ПЦР-скрининга положительных тестов на COVID-19, сделанных после резкого роста уровня заболеваемости в столице страны Нур-Султане. Мутация оказалась характерна для индийского штамма вируса.
Отмечается, что окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к индийскому штамму будет сделано после завершения исследования образцов ДНК.
В мире,Минздрав РФ,Казахстан,
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