Журналист: "Узбекистан обвинил русских в геноциде узбеков"

Если проанализировать узбекские учебники истории, можно ознакомиться с удивительными фактами: оказывается, Советский Союз только и занимался тем, что "угнетал, тиранил и эксплуатировал несчастных узбеков". По факту, авторы этих учебников прямым текстом обвиняют русских в геноциде. Вот только цифры свидетельствуют об обратном, сообщают СМИ.

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Официальная узбекская наука (в том числе и школьные учебники) заявляют, что "центр" только угнетал, тиранил и эксплуатировал несчастных узбеков. Последние, в свою очередь, как предполагает в своей публикации автор Царьграда Владимир Хомяков , "не иначе как втайне" обрабатывали землю, занимались строительством городов, развивали сферы науки и искусства и так далее.

Даже сведения о том, что после крупнейшего землетрясения 1966 года (свыше трех сотен тысяч человек лишились жилья) весь Союз с нуля с нуля отстраивал Ташкент, в учебники вообще не включили.

При этом русским вменяют целый список "обид и притеснений", который включает по сформировавшейся у постсоветских республик традиции еще и "геноцид".

Как объясняет автор, узбеки и таджики называют "геноцидом" жесткое подавление распространившегося по всей Средней Азии антироссийского восстания 1916 года. Вызвано оно было тем, что на третьем году войны изнемогавшая в борьбе РФ стремилась не призывавшееся в армию население заставить что-либо предпринять для общей победы.

Так, начали собирать лошадей для поредевшей кавалерии, а мужчин стремились вовлечь в тыловые работы. Но в качестве ответа получили "народное восстание" – главным образом, нападения на семьи русских поселенцев, мужчины из которых ушли в армию.