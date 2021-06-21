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Вассерман: "Новое супероружие Китая уже у границ России"

Алиса Селезнёва
48 минут назад
Воинственная и бескомпромиссная риторика Соединенных Штатов Америки в отношении КНР не оставила Поднебесной никакого другого выбора, помимо разработки мощнейшего оружия. Его наличие призвано стать гарантией отсутствия стремления у американцев продолжать давить на государство.
Вассерман: "Новое супероружие Китая уже у границ России"
Фото: ReutersReuters
Этим мнением поделился российский политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает ИА DEITA.RU.
Он отметил, что в качестве такого супероружия выступил целый ракетный комплекс на гористой территории на границах с РФ, который решили надежно спрятать. При этом, как объяснил эксперт, сделано это таким образом, что ни одно даже самое лучшее средство разведки Америки пока не может его найти даже с применением технологий военно-космической отрасли.
Как пояснил Анатолий Вассерман, это выступило ответом Китаю в том числе и на регулярные провокации американского флота в Южно-Китайском море. Сейчас же, когда Америка получила данные о самом факте наличия нового супероружия у Китая, их залихватское настроение, с которым они ранее шли на китайские судна, должен подостыть, полагает эксперт.
Россия же, считает Вассерман, за счет нахождения рядом с нашими границами столь мощной силы получила дополнительную защиту с южного направления. Эти перемены, как считает политконсультант, непременно станут важнейшими факторами международной политики и сыграют большую роль во всех будущих переговорах мировых лидеров.
В мире,Анатолий Вассерман,РИА "Дейта",Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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