Вассерман: "Новое супероружие Китая уже у границ России"

Воинственная и бескомпромиссная риторика Соединенных Штатов Америки в отношении КНР не оставила Поднебесной никакого другого выбора, помимо разработки мощнейшего оружия. Его наличие призвано стать гарантией отсутствия стремления у американцев продолжать давить на государство.

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Он отметил, что в качестве такого супероружия выступил целый ракетный комплекс на гористой территории на границах с РФ, который решили надежно спрятать. При этом, как объяснил эксперт, сделано это таким образом, что ни одно даже самое лучшее средство разведки Америки пока не может его найти даже с применением технологий военно-космической отрасли.

Как пояснил Анатолий Вассерман, это выступило ответом Китаю в том числе и на регулярные провокации американского флота в Южно-Китайском море. Сейчас же, когда Америка получила данные о самом факте наличия нового супероружия у Китая, их залихватское настроение, с которым они ранее шли на китайские судна, должен подостыть, полагает эксперт.