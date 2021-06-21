В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В ООН сообщили о нехватке средств для оказания помощи КНДР

ИА Regnum
55 минут назад
Всемирной продовольственной программе (ВПП ООН) необходимо около $5,68 млн, чтобы оказать продовольственную помощь КНДР. Об этом 21 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей международной организации.
В ООН сообщили о нехватке средств для помощи КНДР
Фото: ReutersReuters
Согласно опубликованным данным, данной суммы не хватает на оказание помощи в период с июня по ноябрь текущего года.
Ранее представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что нехватка продовольствия в КНДР составит 860 тыс. тонн.
Однако, по мнению представителей министерства объединения Южной Кореи, нехватка продовольствия в Северной Корее оценивается в 1,2 — 1,3 млн тонн.
В мире,ООН,Корея, Народно-Демократическая Республика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители