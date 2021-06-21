В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пашинян объявил о «стальном мандате»

Мария Иванова
1 час назад
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ожидаемой победу своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и призвал жителей страны принять участие в передаче «стального мандата». Об этом пишет Sputnik-Армения.
Пашинян объявил о «стальном мандате»
Фото: ТАССТАСС
Согласно предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении, партия «Гражданский договор» набирает 58,3% голосов, блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» – 18,6%.
Никол Пашинян, выступая в предвыборном штабе своей партии, заявил, что в стране произошла новая революция, но теперь уже не «бархатная», а «стальная». Он пообещал, что не будет снисхождения тем, кто «обирал страну и наживался, пока сотни тысяч людей беднели и уезжали».
«На площади произойдет передача символического стального мандата избранному, по сути, премьер-министру Армении и его политической команде», - заявил Пашинян.
Он также пообещал в ближайшие дни начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами» и поблагодарил за поддержку Армении президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, пишет РИА Новости.
При этом блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными, так как они «резко контрастируют» со всеми результатами опросов общественного мнения, и, «наконец, со здравым смыслом».
По итогам выборов 20 июня в Армении должно быть сформировано новое правительство. Однако ранее опросы показывали, что ни партия «Гражданский договор», ни блок «Айастан» не смогут набрать нужное количества голосов. Эксперты не исключали проведение второго тура и прогнозировали, что в парламент могут пройти четыре политические силы: партии «Гражданский договор» и «Процветающая Армения», а также блоки «Айастан» и «Честь имею».
В мире,Никол Пашинян,Михаил Мишустин,Роберт Кочарян,Владимир Путин,РИА Новости,Армения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители