Пашинян объявил о «стальном мандате»

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян
назвал ожидаемой победу своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и призвал жителей страны принять участие в передаче «стального мандата». Об этом пишет
Sputnik-Армения.
Согласно предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении, партия «Гражданский договор» набирает 58,3% голосов, блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна
«Айастан» – 18,6%.
Никол Пашинян, выступая в предвыборном штабе своей партии, заявил, что в стране произошла новая революция, но теперь уже не «бархатная», а «стальная». Он пообещал, что не будет снисхождения тем, кто «обирал страну и наживался, пока сотни тысяч людей беднели и уезжали».
«На площади произойдет передача символического стального мандата избранному, по сути, премьер-министру Армении и его политической команде», - заявил Пашинян.
Он также пообещал в ближайшие дни начать консультации «со всеми здоровыми политическими силами» и поблагодарил за поддержку Армении президента России Владимира Путина
и премьер-министра Михаила Мишустина
, пишет
РИА Новости.
При этом блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными, так как они «резко контрастируют» со всеми результатами опросов общественного мнения, и, «наконец, со здравым смыслом».
По итогам выборов 20 июня в Армении должно быть сформировано новое правительство. Однако ранее опросы показывали, что ни партия «Гражданский договор», ни блок «Айастан» не смогут набрать нужное количества голосов. Эксперты не исключали проведение второго тура и прогнозировали, что в парламент могут пройти четыре политические силы: партии «Гражданский договор» и «Процветающая Армения», а также блоки «Айастан» и «Честь имею».