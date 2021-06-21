Пашинян объявил о «стальном мандате»

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ожидаемой победу своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и призвал жителей страны принять участие в передаче «стального мандата». Об этом пишет Sputnik-Армения.

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Согласно предварительным итогам голосования на парламентских выборах в Армении, партия «Гражданский договор» набирает 58,3% голосов, блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Айастан» – 18,6%.

Никол Пашинян, выступая в предвыборном штабе своей партии, заявил, что в стране произошла новая революция, но теперь уже не «бархатная», а «стальная». Он пообещал, что не будет снисхождения тем, кто «обирал страну и наживался, пока сотни тысяч людей беднели и уезжали».

«На площади произойдет передача символического стального мандата избранному, по сути, премьер-министру Армении и его политической команде», - заявил Пашинян.

При этом блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными, так как они «резко контрастируют» со всеми результатами опросов общественного мнения, и, «наконец, со здравым смыслом».