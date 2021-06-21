В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

RT на русском
49 минут назад
Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна по итогам подсчёта голосов на всех участках одержала победу на внеочередных выборах в парламент страны, набрав 53,92% голосов.
Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Фото: ТАССТАСС
После подсчёта голосов со всех 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» одерживает победу на парламентских выборах в Армении.
По данным ЦИК страны, после подсчёта 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251).
Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% (268 165).
Ранее Пашинян заявил, что по предварительным выборов в Армении партия «Гражданский договор» сформирует большинство в парламенте.
В мире,Роберт Кочарян,Армения,
97
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители