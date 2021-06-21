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Немцы пристыдили Меркель за речь ко дню начала Великой Отечественной войны

News.ru
20 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель выпустила видеообращение, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны. Немецкие пользователи Сети в комментариях под видео, которое появилось в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook, возмутились словами канцлера, назвавшей 22 июня 1941 года поводом для стыда немцев.
Немцы обвинили Меркель в "плохих отношениях" с Россией
Фото: ReutersReuters
Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям, — написал один из них.
Недовольство позицией Меркель высказали и другие читатели: «Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», «Для меня это такой же день, как и любой другой, мне не стыдно».
Ругали Меркель и за текущий уровень отношений с Москвой: «Канцлер несёт значительную ответственность за плохие отношения с Россией. Стыд — нет, память — да», «Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», «А как насчёт походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!».
Ранее стало известно, что современная Германия признаёт сохранившуюся за ней ответственность за преступления нацистов и необходимость сохранять память о произошедшем. Об этом в видеообращении заявила глава немецкого правительства. В связи с этим ФРГ должна работать ради мира и порядка в мире.
В мире,Ангела Меркель,Германия,
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