Власти Австралии пообещали открыть границы к декабрю 2022 года

Лайнер вернули 20 июня, его встречал премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба и несколько других официальных лиц. Премьер заявил, что Франция фактически захватила самолет после свержения Каддафи, объяснив это финансовыми и административными проблемами. Однако теперь ливийская сторона оплатила всю сумму, в которую обошлось техобслуживание.

Дбейба подчеркнул, что возвращение самолета особенно важно для суверенитета Ливии: в связи с этим он пообещал вернуть еще 15 конфискованных судов. Теперь судьбу лайнера должны решать жители страны.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с этим между Турцией и Египтом ухудшились отношения, страны перешли к конфронтации.