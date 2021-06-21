Пашинян лидирует на выборах в Армении

Вслед за политсилами Пашиняна и Кочаряна, по результатам обработки бюллетеней с 1050 участков из 2008 , следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна
"Честь имею" (5,39% голосов) и партия Гагика Царукяна
"Процветающая Армения" (4,59%). Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%. Согласно армянскому законодательству, в парламент должны пройти хотя бы три политические силы. Если нет третьей партии или блока, преодолевающего барьер, как в данном случае, такой силой станет то объединение, которое ближе к проходному баллу. Судя по нынешнему раскладу сил, в парламент войдет именно партия Царукяна, хоть она и набрала меньше процентов, чем блок "Честь имею".