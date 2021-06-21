Пашинян лидирует на выборах в Армении

В то же время, предвыборный блок Кочаряна "Армения" выступил с заявлением о том, что первые итоги выборов в стране являются спорными и не внушают доверия. "Самая серьезная причина недоверия - это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов", - говорится в заявлении. "Блок "Армения" не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны", - отмечается в нем.