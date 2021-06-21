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Пашинян заявил, что в Армении произошла "стальная" революция

Газета.Ruиещё 4
22 минуты назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в республике, заявил, что в стране произошла "стальная" революция.
Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении
Фото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/ReutersTigran Mehrabyan/PAN Photo/Reuters
\Об этом политик сказал в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в Facebook. По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию.
"На этот раз "стальную", вместо "бархатной"", — сказал Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на выборах. Он уверен, что победа его партии "восстановит общественную и национальную консолидацию".
Кроме того, и. о. премьера заявил, что по предварительным итогам выборов в республике "Гражданский договор" сформирует большинство в парламенте.
"Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство", — отметил Пашинян.
Он подчеркнул, что народ Армении сделал свой выбор, "произошло то, что было предсказано".
"А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось", — пояснил политик.
Пашинян также считает, что страница фальсификации выборов в стране навсегда закрыта. Он сообщил, что в ближайшие дни начнет политические консультации "со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала".
В мире,Никол Пашинян,Армения,
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