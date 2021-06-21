Пашинян объявил о «стальной» революции в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян , комментируя предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в республике, заявил, что в стране произошла "стальная" революция.

Фото: Tigran Mehrabyan/PAN Photo/Reuters Tigran Mehrabyan/PAN Photo/Reuters

\Об этом политик сказал в ходе выступления, трансляция которого велась на его странице в Facebook. По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию.

"На этот раз "стальную", вместо "бархатной"", — сказал Пашинян, чья партия "Гражданский договор" лидирует на выборах. Он уверен, что победа его партии "восстановит общественную и национальную консолидацию".

Кроме того, и. о. премьера заявил, что по предварительным итогам выборов в республике "Гражданский договор" сформирует большинство в парламенте.

"Пока еще не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство", — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что народ Армении сделал свой выбор, "произошло то, что было предсказано".

"А мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось", — пояснил политик.