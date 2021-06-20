В Германии сравнили самолеты Путина и Байдена

Журналисты немецкого журнала Flug Revue провели тщательное исследование президентских бортов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Саммит в Женеве привлек внимание многих. Результаты саммита Владимира Путина Джозефа Байдена не обсуждал только ленивый. Политологи, эксперты и простой народ не устают гадать, к каким последствиям приведут прошедшие переговоры. Интересно, что темой для обсуждений стало не только направления в диалоге, но и самолеты, на которых прилетели в Женеву лидеры двух стран, пишет издание « Военное обозрение «.

Журналисты немецкого журнала Flug Revue решили провести собственное расследование и попытались выяснить, какой самолет впечатляет больше, Air Force One Джо Байдена или «летающий Кремль» Владимира Путина, на борту которого есть даже тренажерный зал.

В процессе сравнения двух воздушных судов, эксперты выяснили, что по размерам российский Ил-96-300ПУ уступает байденовскому VC-25А, созданному на базе Боинга 747-200.

При этом в отечественном правительственном флоте находятся десять самолетов Ил-96 в VIP-исполнении, тогда как в распоряжении американского лидера находятся всего два VC-25A.

Самолеты этого типа находятся в строю с 1990 года. Интересен факт, что в 2025 году их планируется заменить на модернизированные, построенные на базе Boeing 747-800, изначально предназначавшиеся для российской авиакомпании «Трансаэро» , обанкротившейся в 2015 году.

На российских Ил-96 установлены современные системы связи, превращающих их в полноценные командные пункты. На их борту установлены и средства борьбы с ракетами, а также специальная система эвакуации первого лица государства. Ил-96 оборудован рабочим кабинетом, конференц-залом, тренажерным залом, душем, столовой, комнатой оказания первой необходимой помощи и отдельной спальней.

Немецкое издание отмечает, что борт Джозефа Байдена выглядит подобным образом. На VC-25A так же имеются несколько видов разных средств связи, противоракетное вооружение, а так же оборудование для защиты от радиоактивного излучения при ядерных взрывах и специальная капсула для эвакуации президента.

Оборудован американский самолет и системой дозаправки в воздухе, чего нет у Ил-96. У Байдена также имеется конференц зал, представительский номер-люкс с раздевалкой, туалетом и душем. Также не обошлось без столовой и отдельными зонами для размещения гостей и сотрудников, а также две кухни и помещение с медицинским оборудованием.