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СМИ: в штате Алабама из-за бури погибли 12 человек

ТАССиещё 1
2 часа назад
Циклон вызвал проливные дожди, наводнения и сильный ветер на территории американского штата Алабама, это привело к гибели 12 человек, сообщила в воскресенье газета USA Today.
12 человек погибли из-за бури в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Не менее 10 человек, в том числе девять детей, погибли при столкновении двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия.
Кроме того, взрослый и ребенок погибли при падении дерева на жилой дом.
В мире,Происшествия,USA Today,
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