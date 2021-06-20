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ВМС Украины провели учения в Черном море

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
48 минут назад
Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны.
ВМС Украины провели учения в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей.
«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.
Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.
В мире,Армия,Юрий Федаш,НАТО,РИА Новости,Украина,
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