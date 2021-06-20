ВМС Украины провели учения в Черном море

«В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.