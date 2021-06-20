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Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

RT на русскомиещё 11
47 минут назад
Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике.
Партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении
Фото: ReutersReuters
После подсчёта голосов с 80 из 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» Пашиняна набирает 58%.
Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набирает 22%.
Также на данный момент 5%-ный проходной барьер преодолевает партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.
В мире,Гагик Царукян,Роберт Кочарян,Армения,
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