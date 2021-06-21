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Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
38 минут назад
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов после возвращения в Вашингтон из Москвы приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в США.
Антонов приступил к исполнению обязанностей посла РФ в США
Фото: кадр из видеокадр из видео
«20 июня посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей», – говорится в Twitter посольства России в США.
Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что Россия и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.
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