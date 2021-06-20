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Глава МИД Украины рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море

Lenta.ru
16 минут назад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море. Свое мнение глава ведомства высказал во время выступления в рамках Анталийского дипломатического форума, передает РИА Новости.
Глава МИД Украины рассказал о роли Киева в Черном море
Фото: ALENTYN OGIRENKO / ReutersALENTYN OGIRENKO / Reuters
По его словам, сейчас в Черном море полно угроз из-за «оккупации» Россией Крыма. Тем не менее украинский министр считает, что Киев и Анкара являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. Он подчеркнул, что между странами развивается отличное сотрудничество по всем направлениям, в том числе в энергетике.
На полях форума Кулеба также провел встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Главы ведомств скоординировали позиции по противодействию реализации российского газопровода «Северный поток-2». Помимо этого, они назвали проект общеевропейской угрозой.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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