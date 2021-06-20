Глава МИД Украины рассказал о роли Киева в Черном море

По его словам, сейчас в Черном море полно угроз из-за «оккупации» Россией Крыма. Тем не менее украинский министр считает, что Киев и Анкара являются двумя географически наиболее стабилизирующими силами в черноморском регионе. Он подчеркнул, что между странами развивается отличное сотрудничество по всем направлениям, в том числе в энергетике.