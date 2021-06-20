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Вучич сообщил о странных фактах нового взрыва на оборонном предприятии

Газета.Ruиещё 4
28 минут назад
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что компетентные органы уже занимаются расследованием причины нового взрыва, произошедшего 19 июня на оборонном предприятии «Слобода» в городе Чачак в центральной Сербии. Об этом сообщает сайт N1.
"В отчете есть странность": Вучич о взрыве на оборонном предприятии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«В первом отчете, который я получил, есть одна странная вещь. Последний взрыв произошел в комнате, в которой не было электропроводки. Поэтому мы максимально подробно расспрашиваем и узнаем о всех причинах пожара и взрыва», — рассказал Вучич на церемонии по случаю Дня полиции.
По его словам, все подробности будут детально изучены и расследованы.
Вучич также отметил, что будет поднят вопрос об ответственности в сфере управления компанией. А в случае обнаружения других фактов и доказательств — уголовно-правовая.
Новые взрывы произошли на оборонном предприятии «Слобода» 19 июня около 21.00 по Москве. Во время происшествия пострадали три работника фабрики. Они были госпитализированы. Граждане, проживающие вблизи предприятия, были эвакуированы на стадион Чачака.
Около 00.00 мэр города сообщил о том, что пожар был потушен.
Ранее, 4 июня, на предприятии «Слобода» уже произошла серия взрывов.
В мире,Происшествия,Взрывы боеприпасов,Александар Вучич,ЕС,Чачак,Сербия,
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