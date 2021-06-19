Принц Уильям обвинил Меган Маркл в «краже» брата

В отрывке из книги «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», опубликованном таблоидом, утверждается: принц Уильям уверен в том, что Меган Маркл следует своему тайному плану. В соответствии с ним, она намерена «похитить» его брата принца Гарри из лона королевской семьи и настроить его против родственников.