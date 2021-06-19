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Принц Уильям обвинил Меган Маркл в «краже» брата

Елена Прошина
59 минут назад
Один из внуков королевы Британии Елизаветы II, герцог Кембриджский принц Уильям считает, что герцогиня Сассекская Меган «похитила брата» принца Гарри, выйдя за него замуж. Такие выводы делает на своих страницах издание The Sun, ознакомившись с новой книгой историка и биографа Роберта Лейсива.
Принц Уильям обвинил Меган Маркл в «краже» брата
Фото: EPA-EFE/Yui Mok / POOLEPA-EFE/Yui Mok / POOL
В отрывке из книги «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», опубликованном таблоидом, утверждается: принц Уильям уверен в том, что Меган Маркл следует своему тайному плану. В соответствии с ним, она намерена «похитить» его брата принца Гарри из лона королевской семьи и настроить его против родственников.
В списке претензий герцога Кембриджского к жене брата значиться также «подрыв некоторых драгоценных принципов монархии». Автор очередной скандальной публикации о семейной жизни британской королевской семьи, помимо прочего, утверждает, что принц Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его жена Кейт Миддлтон, якобы «с самого начала опасалась Маркл». Сообщается также, что узнав о таком отношении к своей жене со стороны брата и остального семейства, «мятежный» принц Гарри обиделся и вообще перестал с ним общаться, даже по телефону.
Напомним, что известная американская телеведущая Опра Уинфри на днях заявила о своей неготовности стать крестной матерью для недавно родившейся дочери принца Гарри и Меган Маркл. Второй ребенок герцогов Сассекских появился на свет 4 июня 2021 года в одном из родильных домов Калифорнии. Девочку назвали Лилибет Диана – в честь матери и бабушки принца Гарри.
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