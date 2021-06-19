Принц Уильям обвинил Меган Маркл в «краже» брата

В списке претензий герцога Кембриджского к жене брата значиться также «подрыв некоторых драгоценных принципов монархии». Автор очередной скандальной публикации о семейной жизни британской королевской семьи, помимо прочего, утверждает, что принц Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его жена Кейт Миддлтон
, якобы «с самого начала опасалась Маркл». Сообщается также, что узнав о таком отношении к своей жене со стороны брата и остального семейства, «мятежный» принц Гарри обиделся и вообще перестал с ним общаться, даже по телефону.