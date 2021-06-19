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Путин оказался популярнее Байдена среди американцев-республиканцев

Майк Габриелян
1 час назад
В США опубликованы результаты соцопросов, проведенных среди американцев-республиканцев. Исследования показали, что президент России Владимир Путин имеет более высокий рейтинг популярности, нежели президент США Джо Байден. Данные приводит издание Slate со ссылкой на опросы YouGov/Economist и Morning Consult/Politico, состоявшиеся на этой неделе.
Путин оказался популярнее Байдена среди американцев-республиканцев
Фото: ТАССТАСС
Согласно опросу YouGov, 18% республиканцев положительно относятся к Путину, а 64% республиканцев - отрицательно.
Однако среди республиканцев дела Байдена еще хуже: 14% придерживаются положительного мнения о президенте США, а 82% - отрицательного.
Опрос Morning Consult показывает похожие результаты. Из опрошенных республиканцев 11% относятся к Путину положительно, 67% - отрицательно.
К Байдену положительно относятся 13%, а большинство (85%) - отрицательно.
Проанализировавший опросы журналист Вильям Салетан сделал мрачный вывод: «Трамп сделал больше, чем мог бы попросить Кремль. Он настроил американцев друг против друга, напал на наши институты, предпринял попытку государственного переворота и беспрестанно защищал российскую агрессию».
По его словам, Трамп создал политическую силу, которая «будет хорошо служить Путину в его конфронтации с Байденом: республиканскую партию, которая остыла к НАТО и потеплела к России».
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Соединенные Штаты,
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