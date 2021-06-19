Путин оказался популярнее Байдена среди американцев-республиканцев

Однако среди республиканцев дела Байдена еще хуже: 14% придерживаются положительного мнения о президенте США, а 82% - отрицательного.

Проанализировавший опросы журналист Вильям Салетан сделал мрачный вывод: «Трамп сделал больше, чем мог бы попросить Кремль. Он настроил американцев друг против друга, напал на наши институты, предпринял попытку государственного переворота и беспрестанно защищал российскую агрессию».