В интернете появилось видео, где Ким Чен Ын на пальцах объясняет делегатам пленума вероятность войны с США. Смысл его жеста понятен без перевода: может будет, а может нет.
Ким Чен Ын прибег к языку жестов на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой вашингтонской администрации в отношении Пхеньяна.
Северокорейский вождь не исключил конфликта с США. По его словам, страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает РИА Новости.
Весной президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот откажется от ядерного оружия. В Белом доме заявили, что новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов. Это будет «откалиброванный практический прогресс» и США продолжат консультироваться с Токио и Сеулом по поводу ситуации в регионе.