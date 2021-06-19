В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ким Чен Ын жестом показал, будет ли война с США

Майк Габриелян
21 минуту назад
В интернете появилось видео, где Ким Чен Ын на пальцах объясняет делегатам пленума вероятность войны с США. Смысл его жеста понятен без перевода: может будет, а может нет.
Ким Чен Ын прибег к языку жестов на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой вашингтонской администрации в отношении Пхеньяна.
Северокорейский вождь не исключил конфликта с США. По его словам, страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает РИА Новости.
Весной президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот откажется от ядерного оружия. В Белом доме заявили, что новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов. Это будет «откалиброванный практический прогресс» и США продолжат консультироваться с Токио и Сеулом по поводу ситуации в регионе.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Чен Ким,Администрация США,РИА Новости,Корея, Народно-Демократическая Республика,Соединенные Штаты,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители