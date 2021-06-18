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Во Франции спасли 80 мигрантов, пытавшихся на лодках попасть в Великобританию

ТАСС
58 минут назад
Французские морские службы перехватили несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту, которые пытались пересечь пролив Па-де-Кале, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в пятницу префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего были спасены 80 человек.
Во Франции спасли 80 мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Па-де-Кале", - говорится в заявлении.
Согласно данным властей, на двух лодках спасатели обнаружили 42 мигрантов. Их доставили на берег в порт Булонь-сюр-Мер, где их осмотрели врачи. После этого спасатели сняли с еще одной лодки еще 38 нелегалов и перевезли их в порт Кале.
По данным префектуры региона, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, еще как минимум трое пропали без вести, пытаясь пересечь пролив на лодках. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее число задержанных составило почти 2,3 тыс.
В мире,Соединенное Королевство,Франция,
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