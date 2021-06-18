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Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня

ТАССиещё 1
1 час назад
Нидерланды снимут с 26 июня ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Цифры двигаются в нужном направлении и достаточно быстро, нагрузка на систему здравоохранения значительно сократилась, поэтому Нидерланды делают большой шаг на пути к полной отмене ограничений, - отметил он. - Практически все будет разрешено при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между людьми".
В частности, будут сняты ограничения на число принимаемых дома гостей, отменена рекомендация работать по возможности из дома. Кафе, бары и рестораны смогут принимать неограниченное число посетителей, если между людьми соблюдается дистанция, возобновятся любительские соревнования. Более того, ношение маски станет необязательным в магазинах и других закрытых местах, где возможно соблюдение дистанции в 1,5 метра. Там, где соблюдение дистанции невозможно, маски продолжат оставаться обязательными. Это, например, относится к общественному транспорту.
С 30 июня в стране вновь будут разрешены массовые мероприятия. Их посетители должны будут предъявлять либо отрицательный тест на коронавирус, либо сертификат о вакцинации. В силе остаются две базовые рекомендации - не пожимать руки и оставаться дома при наличии симптомов коронавируса.
В мире,Марк Рютте,Нидерланды,
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