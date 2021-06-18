Нидерланды ослабят коронавирусные ограничения с 26 июня

В частности, будут сняты ограничения на число принимаемых дома гостей, отменена рекомендация работать по возможности из дома. Кафе, бары и рестораны смогут принимать неограниченное число посетителей, если между людьми соблюдается дистанция, возобновятся любительские соревнования. Более того, ношение маски станет необязательным в магазинах и других закрытых местах, где возможно соблюдение дистанции в 1,5 метра. Там, где соблюдение дистанции невозможно, маски продолжат оставаться обязательными. Это, например, относится к общественному транспорту.