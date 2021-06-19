«Умно, точно и с юмором»: болгары оценили выступление Путина в Женеве

Читатели болгарского интернет-журнала «Дневник» прокомментировали пресс-конференцию российского президента Владимира Путина
, которую он дал после встречи с американским коллегой Джо Байденом
. Перевод комментариев приводит
«ИноСМИ».
Встреча президентов России и США
состоялась 16 июня в Женеве. Лидеры двух стран провели переговоры как с глазу на глаз, так и в расширенном составе. При этом Владимир Путин и Джо Байден не стали вместе выходить к журналистам после саммита. Пресс-конференции были проведены отдельно.
Читатели болгарского интернет-издания обратили внимание на поведение Путина на пресс-конференции и сравнили его с западными коллегами.
«Он был готов к любым вопросам, отвечал без промедления, умно, точно и с юмором. По сравнению с ним многие западные лидеры кажутся некомпетентными. Это проблема!», «Байден не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию! Он боится? Байден ответил на 5 вопросов, а Путина на 50!» - заметили они.
При этом, по мнению болгар, президент США странно вел себя во время переговоров с российским лидером.
«Байден действительно оказался в незавидном положении. То, как он сидел нога на ногу, впечатлило не только меня, но и американцев», - подчеркнул один из участников дискуссии.
В свою очередь ряд комментаторов высказали мнение, что результат встречи - 0:0, а единственное, о чем смогли договориться два президента - это вернуть дипломатов.
Ранее стало известно, что Владимир Путин и Джо Байден договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Оба лидера положительно оценили итоги саммита.