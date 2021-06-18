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Оперштаб принял решение о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня

ТАСС
1 час назад
Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня, заявила Голикова.
Россия разрешила перелеты в Турцию
Фото: ТАССТАСС
Голикова также сообщила, что оперштаб РФ включил КНР и Лихтенштейна в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
В мире,Турция,
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