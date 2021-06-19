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Сколько потратил Байден на подарок Путину

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Журналисты выяснили стоимость очков-авиаторов Randolph, которые президент США Джо Байден подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину на встрече в Женеве. Об этом говорится в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.
Сколько потратил Байден на подарок Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча президентов России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры велись лидерами как с глазу на глаз, так и в расширенном составе. В ходе саммита российский и американский президенты обменялись подарками. Владимир Путин подарил Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью, а Байден вручил ему хрустальную скульптуру бизона и солнечные очки Aviator, в которых неоднократно был замечен сам президент США.
«Подарок Путину для Байдена обошелся в триста долларов. $299.00 стоят очки-авиаторы, которые он преподнес президенту России», - отмечают журналисты.
При этом, по их данным, российский лидер носит очки-авиаторы, но других марок: Chrome Hearts и Cartier.
Лидеры США и России положительно оценили итоги встречи, отметив, что им удалось обсудить широкий спектр вопросов. По итогам саммита Владимир Путин отметил, что его американский коллега «человек весьма опытный», а переговоры проходили в достаточно доброжелательной атмосфере.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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