Сколько потратил Байден на подарок Путину

Встреча президентов России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры велись лидерами как с глазу на глаз, так и в расширенном составе. В ходе саммита российский и американский президенты обменялись подарками. Владимир Путин подарил Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью, а Байден вручил ему хрустальную скульптуру бизона и солнечные очки Aviator, в которых неоднократно был замечен сам президент США.