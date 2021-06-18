Польша ждет российского кибервторжения

Тревогу забил и руководитель канцелярии предсовмина Михал Дворчик
, сообщивший, что некто взломал его электронную почту и аккаунт в социальной сети. Он считает виновными в атаке русскоязычных хакеров, поскольку данные, с его слов, попали в российскую сеть Telegram. В партии ЗиС также сообщили о стремлении использования неустановленными лицами электронных писем депутатов. Официальный представитель правительства Петр Мюллер
подчеркнул беспрецедентный характер кибератаки на польские госструктуры и на некоторых пользователей электронной почты. «Масштаб кибератак оказался широким и затронул не только министра Дворчика, членов правительства, партию ЗиС, но и широкий круг лиц», – уточнил Мюллер.