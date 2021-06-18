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Польша ждет российского кибервторжения

Мария Иванова
42 минуты назад
В Совмине Польши на протяжении последней недели нагнеталась паника из-за кибератак на почтовые ящики высокопоставленных чиновников. В стране считают, что к этому причастны россияне.
Польша ждет российского кибервторжения
Фото: ТАССТАСС
По просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого оперативно организовали закрытое заседание Сейма (нижней палаты парламента). На мероприятии обсудили секретные данные о кибератаках.
Оппозиция охарактеризовала это заседание как «компрометацию правительства» и «издевательство над депутатами». При этом глава правящей партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Ярослав Качиньский (сегодня, 18 июня он празднует свое 72-летие) заявил с трибуны Сейма, что Россия разработала готовый план вторжения, и доказательством этого служат кибератаки, сообщает «Независимая газета».
Тревогу забил и руководитель канцелярии предсовмина Михал Дворчик, сообщивший, что некто взломал его электронную почту и аккаунт в социальной сети. Он считает виновными в атаке русскоязычных хакеров, поскольку данные, с его слов, попали в российскую сеть Telegram. В партии ЗиС также сообщили о стремлении использования неустановленными лицами электронных писем депутатов. Официальный представитель правительства Петр Мюллер подчеркнул беспрецедентный характер кибератаки на польские госструктуры и на некоторых пользователей электронной почты. «Масштаб кибератак оказался широким и затронул не только министра Дворчика, членов правительства, партию ЗиС, но и широкий круг лиц», – уточнил Мюллер.
В мире,Петр Мюллер,Михал Дворчик,Ярослав Качиньский,Независимая газета,Польша,
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