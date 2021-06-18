В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В ООН предупредили о новой «пандемии», от которой нет вакцины

ТК «Звезда»
5 часов назад
В ближайшие годы засуха может стать следующей пандемией, от которой невозможно изобрести вакцину. Для предотвращения катастрофы необходимо принимать срочные меры. С таким призывом к правительствам стран обратилась специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.
"Вакцины нет": В ООН предупредили о новой «пандемии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным ООН, 1,5 миллиарда человек уже пострадали от нехватки воды, а экономический ущерб от нее превысил 124 миллиарда долларов.
«Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение», - приводит РИА Новости заявление Мидзутори.
Представитель Генерального секретаря в Управлении ООН призвала учесть, что засуха не является проблемой только африканских стран. К концу столетия все в той или иной мере ощутят ее последствия. Ну а рост населения Земли только усугубляет ситуацию, подчеркивается в докладе организации.
В мире,ООН,РИА Новости,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители