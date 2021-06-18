"Вакцины нет": В ООН предупредили о новой «пандемии»

Согласно данным ООН, 1,5 миллиарда человек уже пострадали от нехватки воды, а экономический ущерб от нее превысил 124 миллиарда долларов.

Представитель Генерального секретаря в Управлении ООН призвала учесть, что засуха не является проблемой только африканских стран. К концу столетия все в той или иной мере ощутят ее последствия. Ну а рост населения Земли только усугубляет ситуацию, подчеркивается в докладе организации.